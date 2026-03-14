Il Rugby Perugia affronta una trasferta in Sardegna contro l’Olbia, nel tentativo di mantenere il secondo posto in classifica e proseguire la serie di risultati positivi. La partita segna anche il debut del nuovo allenatore Bester sulla panchina della squadra. La sfida si svolge a Olbia, con i biancorossi pronti a scendere in campo per ottenere punti importanti.

Il Rugby Perugia punta sulla trasferta di Olbia per riprendersi il secondo posto e dare continuità ai recenti risultati. Quella di oggi in terra sarda, sarà la prima partita ufficiale da allenatore biancorosso per Andrè Bester, tecnico sudafricano che ha preso il posto del dimissionario Poloni. Una partita sulla carta non agevole, visto che i sardi precedono Perugia di un punto (52 V 51) e sono reduci da ben quattro vittorie consecutive. "Ci siamo preparati al meglio – dichiara alla vigilia il capitano biancorosso Cardinali – e siamo consapevoli di poter andare a vincere questa partita. E’ chiaro che non sarà facile, perché Olbia è un avversario tosto che gioca molto bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rugby. Il Perugia gioca in Sardegna. Debutto per il neo tecnico Bester

Articoli correlati

Sinner, vicino il debutto a Doha: quando gioca con Machac(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Domani, lunedì 16 febbraio, inizia ufficialmente l'Atp 500 di Doha, torneo che sancirà il ritorno in campo...

Six Nations, Sannio protagonista al “Club Anniversary”: premiati Rugby Benevento e il tecnico Gino DonatielloTempo di lettura: 3 minutiUna giornata di grande significato per il rugby campano quella vissuta ieri a Roma, allo Stadio Olimpico dove si è svolta...

Rugby Perugia vs Gubbio - 35 / 32 - 26/10/2025

Approfondimenti e contenuti su Rugby Il Perugia gioca in Sardegna...

Temi più discussi: Serie C, le gare della 31^ giornata su Sky; Livorno-Perugia 1-2, succede tutto nella ripresa; Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; La carica di Canotto in vista del derby: Se facciamo il Perugia, l’Arezzo deve temerci.

Rugby. Il Perugia gioca in Sardegna. Debutto per il neo tecnico BesterIl Rugby Perugia punta sulla trasferta di Olbia per riprendersi il secondo posto e dare continuità ai recenti risultati. lanazione.it

Perugia Rugby: il nuovo corso targato Bester parte da OlbiaIl Rugby Perugia punta sulla trasferta di Olbia per riprendersi il secondo posto e dare continuità ai recenti risultati. Quella di sabato 14 marzo alle 14.30 in terra sarda, sarà la prima partita ... umbria24.it

Verona, l'Academy del rugby chiuderà: «Siamo venuti da mezza Italia e ci hanno mandato solo una mail per dirci: è tutto finito» x.com

Many young people grow up watching their sporting heroes and dreaming of following in their footsteps. So we asked FAO Champions from Federazione Italiana Rugby a simple question: What message would you like to share with young people who look u - facebook.com facebook