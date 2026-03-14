In un'aula parlamentare si è aperto un dibattito acceso tra due senatori, amici di lunga data, riguardo a uno scandalo legato alla Venezuela. La vicenda riguarda accuse di ingerenza straniera che coinvolgono direttamente la Casa Bianca e hanno suscitato immediatamente un forte scontro tra le parti. La discussione ha attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla posizione della politica statunitense.

Negli Stati Uniti è esploso un caso di presunta ingerenza straniera che tocca direttamente la Casa Bianca e crea imbarazzo al vertice della politica repubblicana. Il Segretario di Stato Marco Rubio, secondo quanto riportato da The American Conservative, è stato convocato come testimone in un processo federale a Miami contro il suo amico e alleato di lunghissima data, David Rivera. Quest’ultimo, ex deputato repubblicano della Florida, è legato a Rubio da oltre vent’anni: i due hanno iniziato la carriera politica insieme nella Camera statale della Florida, dove erano noti come “Batman e Robin”, hanno condiviso per un periodo una casa con mutuo congiunto e Rivera era presente in ospedale alla nascita di tutti e quattro i figli di Rubio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Rubio in Aula contro l’amico di una vita: lo scandalo Venezuela colpisce la Casa Bianca

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