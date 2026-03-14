Rubano al Tigotà ma vengono fermate dai carabinieri | in auto avevano 2.500 euro di prodotti rubati

Tre donne sono state fermate dai carabinieri a Borgomanero nel pomeriggio di giovedì 12 marzo mentre tentavano di allontanarsi in auto con circa 2.500 euro di prodotti rubati dal negozio Tigotà. Le donne sono state denunciate per furto e ricettazione dopo il fermo avvenuto nei pressi del negozio, poco prima di entrare in contatto con le forze dell'ordine.

É successo nei giorni scorsi a Borgomanero. Denunciate per furto e ricettazione tre donne Sono accusate di furto e ricettazione le tre donne denunciate dai carabinieri a Borgomanero. Le tre sono state fermate nel pomeriggio di giovedì 12 marzo fuori dal Tigotà, dove avevano appena rubato alcuni prodotti, mentre cercavano di allontanarsi a bordo di un'auto. Sottoposte a controllo, all'interno della loro auto i militari hanno trovato i prodotti rubati all'interno del Tigotà oltre ad altra merce di sospetta provenienza illecita, tra cui cosmetici e articoli di bigiotteria, verosimilmente provento di furti commessi in altri negozi della zona, per un valore complessivo di circa 2. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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