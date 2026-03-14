RSU | la Cisl vince a Salerno Sistemi Asis e Consac

In un recente scrutinio elettorale, la Cisl ha ottenuto la conquista delle rappresentanze sindacali unitarie presso Salerno Sistemi, Asis e Consac. Le votazioni si sono svolte all’interno di queste aziende, con la Cisl che ha ottenuto la maggioranza dei consensi tra i lavoratori. Le elezioni si sono concluse con una vittoria netta per la confederazione, confermando il suo ruolo all’interno delle realtà aziendali del sud.

Saleggiando tra i corridoi delle aziende del sud, un risultato elettorale ha segnato una vittoria chiara per la rappresentanza sindacale. La Femca Cisl Campania Sud si conferma come prima federazione nei recenti rinnovi delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) presso tre realtà produttive fondamentali: Salerno Sistemi, Asis e Consac. Questo esito non è un semplice dato statistico, ma il frutto di anni di lavoro sul campo. La vittoria arriva nel contesto di un territorio che cerca nuove vie di sviluppo economico e sociale, dove la stabilità contrattuale diventa motore di crescita. Non si tratta solo di numeri di seggi vinti, ma della capacità di trasformare la presenza fisica nelle fabbriche in potere negoziale concreto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - RSU: la Cisl vince a Salerno Sistemi, Asis e Consac Articoli correlati Rsu, la Femca Cisl Campania Sud prima federazione nei rinnovi: risultati a Salerno Sistemi, Asis e ConsacLo si legge sulla nota della Femca Cisl Campania Sud che registra un importante risultato nei rinnovi delle Rsu, affermandosi come prima federazione... Distretto chimico. Elette le nuove rsu: "Un trionfo per Cisl"Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti sindacali unitari (rsu) e dei rappresentanti dei lavoratori per... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Salerno Sistemi Elezioni sindacali, Cgil prima in Comune. La Cisl vince in sanità. Uil prima nella RegioneGenova – La Cgil vince in Comune e nella scuola la Cisl si afferma in gran parte delle strutture sanitarie e in diversi enti statali, la Uil rivendica il successo tra i dipendenti regionali. Questo, ... ilsecoloxix.it Vince la Cgil, ma Sperandio (Cisl) è il più votatoAnche nel Comune di Urbino si sono svolte questa settimana le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Al seggio unico allestito in Municipio, su 136 dipendenti aventi diritto al voto, ... ilrestodelcarlino.it