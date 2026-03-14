Rottamazione quinquies Pagare in ritardo potrebbe non far decadere la sanatoria
La Camera civile salentina ha aperto un dibattito sulla rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, analizzando le recenti interpretazioni sulla possibilità di pagare in ritardo senza perdere i benefici della sanatoria. La questione riguarda le modalità di pagamento e le conseguenze di eventuali ritardi, con attenzione particolare alle implicazioni pratiche per i contribuenti coinvolti. La discussione si concentra sulle norme applicabili e sui possibili effetti delle diverse scelte di pagamento.
LECCE - La rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali finisce sotto la lente della Camera civile salentina. Nel corso di un incontro che si è tenuto a Lecce nei giorni scorsi, il presidente dell’associazione forense, l’avvocato Salvatore Donadei, e l’avvocato Matteo Sances hanno individuato alcune anomalie nella Finanziaria 2026, con particolare riferimento alla disciplina della definizione agevolata dei debiti esattoriali. La misura (qui, i dettagli) consente di estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando esclusivamente il capitale, con un tasso d’interesse ridotto al 3% in caso di pagamento dilazionato. I contribuenti possono rateizzare l’importo fino a nove anni, con un massimo di 54 rate da un minimo di 100 euro ciascuna. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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