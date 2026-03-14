Roseto sale a due tartarughe | il trionfo anti-plastica

Da ameve.eu 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roseto degli Abruzzi ha ricevuto un premio presso il Teatro Olimpico di Roma, celebrando un’iniziativa contro la plastica. Due tartarughe sono diventate il simbolo della campagna, che mira a sensibilizzare sulla riduzione dei rifiuti di plastica. La premiazione si è svolta nel centro della capitale, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali.

Nel cuore della capitale, sotto le luci del Teatro Olimpico, Roseto degli Abruzzi ha raccolto un premio che va oltre il semplice riconoscimento formale. Il sindaco Mario Nugnes e l’architetto Simona Mantenuto hanno ritirato due tartarughe nel 2026, simbolo di una crescita reale nelle politiche ambientali locali. Questo traguardo non è solo un trofeo, ma la prova tangibile di come un piccolo comune abruzzese stia ridefinendo il rapporto tra cittadini e territorio attraverso scelte concrete contro la plastica. La salita verso l’eccellenza ambientale. Il passaggio da una a due tartarughe rappresenta un salto di qualità misurabile, ottenuto grazie a un lavoro costante svolto nel corso dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Roseto sale a due tartarughe: il trionfo anti-plastica

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