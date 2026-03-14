Roseto sale a due tartarughe | il trionfo anti-plastica

Roseto degli Abruzzi ha ricevuto un premio presso il Teatro Olimpico di Roma, celebrando un’iniziativa contro la plastica. Due tartarughe sono diventate il simbolo della campagna, che mira a sensibilizzare sulla riduzione dei rifiuti di plastica. La premiazione si è svolta nel centro della capitale, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali.

Nel cuore della capitale, sotto le luci del Teatro Olimpico, Roseto degli Abruzzi ha raccolto un premio che va oltre il semplice riconoscimento formale. Il sindaco Mario Nugnes e l’architetto Simona Mantenuto hanno ritirato due tartarughe nel 2026, simbolo di una crescita reale nelle politiche ambientali locali. Questo traguardo non è solo un trofeo, ma la prova tangibile di come un piccolo comune abruzzese stia ridefinendo il rapporto tra cittadini e territorio attraverso scelte concrete contro la plastica. La salita verso l’eccellenza ambientale. Il passaggio da una a due tartarughe rappresenta un salto di qualità misurabile, ottenuto grazie a un lavoro costante svolto nel corso dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto sale a due tartarughe: il trionfo anti-plastica Articoli correlati SOS Tartarughe: la plastica viaggia con i migranti del mareL’inquinamento da plastica non è più un problema locale, ma una minaccia transfrontaliera che segue le rotte della fauna selvatica. Tartarughe Ninja 2 slitta al 13 agosto 2027 – estate piena per le tartarugheParamount e Point Grey hanno spostato la data d’uscita di Tartarughe Ninja: Caos Mutante 2 al 13 agosto 2027 (da 17 settembre 2027). Una selezione di notizie su Roseto sale Roseto è corsara a Materaa Mec-Energy Roseto sbanca il PalaSassi di Matera con il risultato di 85-93 e compie un altro passo verso la futura A2 unica della prossima stagione, salendo a quota 20 punti in classifica. Una ... m.pianetabasket.com A2 - Unieuro Forlì a Roseto per contendere due punti importantiUnieuro Forlì a Roseto a caccia di punti preziosi per la classifica. Palla a due al PalaMaggetti domenica 30 novembre alle ore 18.00. Arbitri dell'incontro saranno Bartoli, Berlangieri e Marzulli. Ex ... pianetabasket.com