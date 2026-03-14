Roseto | PRG annullato spreco di milioni e caos urbano

Il Piano Regolatore Generale di Roseto degli Abruzzi è stato annullato per la seconda volta, causando un danno alle casse comunali e creando confusione nelle scelte urbanistiche. La decisione riguarda l'annullamento ufficiale del documento e interessa direttamente le modalità di sviluppo della città. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti viene fornito in questa comunicazione.

Il Piano Regolatore Generale di Roseto degli Abruzzi è stato annullato per la seconda volta, con un impatto diretto sulle finanze comunali e sulla vita dei cittadini. Questa decisione, attribuita al consigliere Pavone, ha vanificato anni di lavoro tecnico e comporterà una nuova spesa pubblica sostanziosa. La situazione attuale segna una rottura netta rispetto alla pianificazione urbanistica condivisa. L’ente locale si trova ora di fronte a un vuoto normativo che costringerà l’amministrazione a pagare nuovamente per studi professionali già svolti in passato. Non si tratta di una semplice modifica tecnica, ma di un atto amministrativo che cancella completamente il percorso precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto: PRG annullato, spreco di milioni e caos urbano Articoli correlati Consiglio annullato, è caos. Persiani: "Maggioranza solida". L’opposizione: "Crisi evidente""Comprendo il disappunto dell’opposizione circa l’annullamento della seduta, giunta nel tardo pomeriggio. Caos alla "Tazza d’Oro". Scatta il daspo urbanoDaspo urbano per il 30enne italiano che il 1 gennaio scorso ha creato disturbo all’interno del bar "Alla tazza d’oro" di corso Mazzini.