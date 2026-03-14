Il Roomba Max 705 Combo di iRobot è stato lanciato sul mercato, offrendo un sistema che combina aspirazione e lavaggio grazie a un rullo rotante. La novità riguarda anche il suo posizionamento nel segmento dei robot pulitori, con l’obiettivo di competere con prodotti di provenienza cinese. La presentazione ufficiale evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali di questo modello.

Il Roomba Max 705 Combo di iRobot entra nel mercato con un approccio ibrido che unisce aspirazione e lavaggio tramite rullo rotante, sfidando la concorrenza cinese. La nuova base AutoWash gestisce lo svuotamento, il lavaggio del panno e l’asciugatura ad aria calda, ma le prestazioni di aspirazione su tappeti e liquidi mostrano limiti rispetto ai rivali diretti. Lanciatosi in una corsa controtempo per recuperare terreno perso contro marchi come Roborock ed Ecovacs, questo modello segna un cambio di filosofia nella progettazione dei robot domestici americani. Sebbene mantenga la classica forma circolare e le doppie spazzole in gomma anti-groviglio, introduce un sistema di pulizia a rullo rotante capace di gestire pavimenti duri senza bagnare i tappeti grazie a un meccanismo di copertura automatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roomba Max 705: il rullo rotante sfida i cinesi

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