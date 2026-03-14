Ronco il vice sindaco Bongiorno risponde alle critiche | Siamo al lavoro per riqualificare il quartiere

Il vice sindaco di Ronco ha risposto alle critiche di un residente riguardo alla mancanza di interventi nel quartiere. Ha affermato che l’amministrazione sta lavorando per riqualificare l’area. La replica di Palazzo Comunale è arrivata dopo le lamentele sul presunto silenzio delle istituzioni sulla situazione del quartiere Ronco.

La replica alle lamentele su piazza Berlinguer e traffico: "Area rinnovata e passi avanti per il Ronco Lido. Presto un incontro con il quartere" Non si è fatta attendere la replica di Palazzo Comunale alle lamentele sollevate da un residente del quartiere Ronco in merito a una presunta "assenza" delle istituzioni. A rispondere alle critiche sulla cura di Piazza Berlinguer e sulla gestione del traffico è il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, che respinge l'accusa di immobilismo rivendicando gli interventi già realizzati e gli investimenti in corso, a partire dal rilancio dell'area Ronco Lido. “Ho letto i rilievi del signor Roberto Casadei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Busto Arsizio in festa: il sindaco consegna le chiavi e risponde con ironia alle critiche. Leggi anche: Allegri risponde alle critiche: «Fortuna? Ce la siamo cercata»