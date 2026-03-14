RomaLife24 | cronaca sport e politica per tutta la provincia

RomaLife24 è un nuovo sito di informazione che copre cronaca, sport e politica per tutta la provincia di Roma. La piattaforma è stata recentemente lanciata con l’obiettivo di offrire aggiornamenti tempestivi e approfondimenti su temi locali. La redazione si impegna a fornire notizie accurate e immediate, diventando un punto di riferimento per chi vuole restare aggiornato su quanto accade nella zona.

La capitale italiana vede nascere un nuovo punto di riferimento informativo con l’attivazione di RomaLife24. Questa piattaforma digitale si propone come hub centrale per la cronaca, lo sport e la politica dell’area metropolitana, coprendo non solo il comune di Roma ma estendendosi fino ai confini provinciali che toccano il territorio reatino. Il progetto nasce all’interno del gruppo editoriale guidato da Smyle Comunicazione, già editore di realtà consolidate come e TerniLife. L’offerta mediatica include anche la gestione di canali televisivi e testate cartacee, creando un ecosistema integrato dove notizie locali e regionali convergono in un unico accesso digitale immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - RomaLife24: cronaca, sport e politica per tutta la provincia Articoli correlati Provincia di Lecco, Hofmann ha 280 sostenitori: "Sostegno diffuso da tutta la provincia"Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco, esprime un sentito ringraziamento agli oltre 280 amministratori che hanno sottoscritto il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a RomaLife24 cronaca sport e politica per... Discussioni sull' argomento Interventi anti degrado della Polizia Roma Capitale e Ama; Sicurezza pubblica e urbana: prima conferenza provinciale di Roma; Calcio, premiata in Campidoglio la Boreale vincitrice della Coppa Italia regionale; Inaugurate due nuove case dell’Acqua nei quartieri Centroni e Romanina. Scopri RomaLife24, il sito dedicato all’informazione della Capitale x.com