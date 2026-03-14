Venerdì sera a Roma, nel quartiere del Villaggio Prenestino, un uomo di 52 anni è morto a causa di un incidente stradale. La vittima si trovava a bordo di una motocicletta quando si è verificato lo scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Un uomo di 52 anni ha perso la vita venerdì sera a Roma, in seguito a uno scontro stradale nel quartiere del Villaggio Prenestino. L’incidente, verificatosi verso le 20:00 in via Fosso dell’Osa all’incrocio con via Filetto, ha coinvolto una moto Suzuki Gsx e due autovetture, un’Opel Adam e una Smart For Two. L’evento si è trasformato in una tragedia immediata quando il centauro è stato sbalzato dalla prima collisione contro la seconda vettura. La dinamica descritta dalle prime ricostruzioni indica che l’Opel, guidata da un cittadino italiano di 26 anni, stava tentando una svolta a sinistra verso via Filetto, impattando frontalmente con la moto proveniente da via Polense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, tragedia al Villaggio Prenestino: morto motociclista

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