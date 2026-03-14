Il 19 marzo 2026 il Consiglio di Stato deciderà sull’appello cautelare presentato da UTR e AIRC contro il decreto del Ministero dell’Interno. Nel frattempo, tifosi si sono radunati a Roma per chiedere informazioni e sostenere le proprie posizioni. La decisione riguarda il divieto di trasferta per le partite di calcio, una misura contestata dai gruppi di supporter.

Il 19 marzo 2026 il Consiglio di Stato si pronuncia sull’appello cautelare presentato da UTR e AIRC contro il decreto del Ministero dell’Interno. Il ricorso contesta il divieto imposto ai tifosi della Roma, residenti nella capitale, di seguire la squadra in trasferta fino al termine della stagione. Si tratta dell’ultimo grado disponibile in sede cautelare, dopo il rigetto parziale pronunciato dal TAR Lazio il 19 febbraio. Roma: gli scontri sull’A1 e il decreto ministeriale. La vicenda trae origine dagli scontri del 18 gennaio 2026 sull’autostrada A1, che hanno coinvolto gruppi di tifosi di Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio. Due giorni dopo, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato un decreto fondato sull’art. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, tifosi al Consiglio di Stato: il 19 marzo si decide sul divieto di trasferta

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