Roma sponsor da 50 milioni | Eurobetlive firma per il Centenario | FOTO

La Roma ha annunciato un accordo di sponsorizzazione con Eurobet.live, che prevede un investimento di 50 milioni di euro. L'intesa riguarda il supporto al club in vista del Centenario. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore, rafforzando le finanze della società e sottolineando l'importanza di questo partnership. La notizia è stata accompagnata da un'immagine ufficiale della firma.

La Roma blinda il proprio futuro economico e si proietta verso il Centenario con un annuncio da record. Ieri, nella cornice del “Salone delle Colonne”, il club giallorosso ha ufficializzato la partnership con Eurobet.live, che diventerà il nuovo main sponsor di maglia. L’accordo è di quelli pesanti: un contratto triennale che porterà nelle casse di Trigoria complessivi 50 milioni di euro (inclusi i bonus), garantendo una boccata d’ossigeno vitale per il bilancio da presentare all’UEFA entro il prossimo 30 giugno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Gulino (@lollopillar) Il direttore commerciale Michael Gandler ha evidenziato come questa operazione non sia solo finanziaria, ma faccia parte di una strategia di valorizzazione del brand in vista del 2027. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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