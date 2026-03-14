Gli operatori NCC di Roma hanno presentato una richiesta al Campidoglio per il sequestro delle golf car abusive. Secondo loro, queste vetture rappresentano un rischio per la regolarità del mercato dei trasporti. La questione riguarda le auto non autorizzate che circolano in città, minando le regole stabilite e creando potenziali problemi di sicurezza. La decisione spetta ora alle autorità competenti.

Una nuova richiesta di intervento giunge al Campidoglio da parte degli operatori NCC, che vedono nelle golf car un pericolo per la regolarità del mercato. Francesco Artusa, alla guida dell’associazione Sistema Trasporti, chiede l’applicazione rigorosa del codice della strada e la confisca dei mezzi immatricolati come privati usati per trasporto a pagamento. La tensione sale perché questi veicoli elettrici, pur nascosti dietro procedure amministrative semplificate, operano spesso fuori dai limiti previsti dalla normativa regionale. Il fenomeno si sta espandendo rapidamente nella Capitale, dove i tassisti e le guide turistiche hanno già espresso il loro malcontento, ma ora è il turno delle auto con licenza conto terzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: NCC chiedono il sequestro delle golf car abusive

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