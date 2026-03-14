Roma manifestanti danno inizio al corteo | ‘No al referendum alla guerra e al governo’

A Roma, un gruppo di manifestanti ha avviato un corteo scandendo slogan contro il referendum, la guerra e il governo. Durante la protesta, sono stati portati in strada due cartelloni: uno con la bandiera degli Stati Uniti e un altro con un'immagine non specificata. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno espresso il proprio dissenso attraverso cartelli e cori.

Sotto una fitta pioggia, ha appena preso il via dapiazza della RepubblicaaRomailcorteo organizzato per esprimere il dissensoal referendumsullariforma della Giustiziae perprotestare contro il conflitto in Medio Oriente. Circaduemila partecipantistanno attraversando la zona nei pressi della stazione Termini,diretti verso piazza San Giovanni, dove l’arrivo del gruppo di testa è previsto intorno alle 19. Corie glislogancontro il presidente degli Stati Unitie ilpremier israelianoriecheggiano già all’interno della stazione metro di piazza della Repubblica di Roma. Qui, le diverse centinaia di persone sono radunate per partecipare al corteoorganizzato dal Comitato per il “No sociale“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, manifestanti danno inizio al corteo: ‘No al referendum, alla guerra e al governo’ Articoli correlati Referendum, verso il corteo del No sociale a Roma. Usb: “Rischio incidenti? Non abbiamo intenzione di fare regali al governo”Domani 14 marzo Roma sarà attraversata dal corteo del “No sociale” al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Leggi anche: Roma, scoppia la lite tra femministe al corteo: "Sì alla guerra", "Avete sbagliato" Una selezione di notizie su Roma manifestanti danno inizio al... Roma, terminato presidio pro Gaza: tensioni tra manifestanti e poliziaTensione tra i manifestanti del presidio a sostegno di Gaza, a Roma, e gli agenti del reparto mobile. La polizia ha utilizzato gli idranti e ha effettuato cariche con i manganelli dopo che alcuni ... tg24.sky.it Roma, il corteo per Gaza entra alla Sapienza: occupata la facoltà di Lettere. Cinquantamila manifestanti bloccano la TangenzialeRoma è bloccata: il grande sciopero generale nazionale del 22 settembre, indetto dal sindacato Usb Pubblico Impiego, ha fermato anche la Capitale. Il caos è iniziato la mattina, con una forte ... ilgazzettino.it