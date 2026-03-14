Roma Lisbona e ipotesi doppia finale | è caos Finalissima Argentina e Spagna in disaccordo su tutto

A meno di due settimane dalla data prevista, la Finalissima si trova al centro di un acceso confronto tra Argentina e Spagna. L’Argentina suggerisce di spostare la partita a Lisbona o Londra, mentre si fa strada anche l’ipotesi di giocare a Roma. Nel frattempo, circolano voci sulla possibilità di disputare la finale in due match distinti, uno a Madrid e uno a Buenos Aires.

Finalissima sempre più nel caos a meno di 15 giorni dalla data stabilita. L’Argentina propone Lisbona o Londra e spunta l’idea Roma ma si fa largo la clamorosa ipotesi della finale su due partite tra Madrid e Buenos Aires. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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