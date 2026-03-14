A Roma, nel quartiere Tuscolano, una moschea ha esposto una grande immagine dell'ayatollah Khamenei, raffigurato come un martire e celebrato con un messaggio che auspica la prosecuzione dell'attività del figlio Mojtaba. La presenza della gigantografia ha suscitato reazioni da parte di Fratelli d’Italia, che ha chiesto chiarimenti su chi ci sia dietro questa iniziativa.

"È inaccettabile. Nel cuore di Roma, al Tuscolano, una moschea ha esposto una gigantografia dell'ayatollah Khamenei, il mandante degli attacchi contro Israele e gli Stati Uniti, celebrandolo come un 'martire' e auspicando che il figlio Mojtaba ne continui l''opera'. Non stiamo parlando di un episodio isolato. Dietro questa moschea c'è una rete di quattordici centri islamici sciiti presenti su tutto il territorio italiano, che si sono ufficialmente schierati a fianco della ' nuova Guida della Rivoluzione ' iraniana. Lo fanno pubblicamente, sui social, con comunicati firmati. Questo non è esercizio della libertà religiosa. Continueremo a denunciare, senza paura e senza sosta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, in moschea la gigantografia di Khamenei. Insorge FdI: "Chi c'è dietro"

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