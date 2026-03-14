Roma Forza Nuova raduna i camerati d' Europa per il terzo ' APF Meeting'

A Roma, nel quartiere dell’Eur, si è svolto il terzo ‘APF Meeting’, organizzato da Forza Nuova. L’evento ha riunito rappresentanti dell’Alliance for Peace & Freedom, l’organizzazione internazionale dell’estrema destra europea, con la partecipazione di membri provenienti da diversi paesi europei. L’incontro si è tenuto in un hotel scelto da Forza Nuova per ospitare questa riunione.

Forza Nuova sceglie un hotel nel quartiere romano dell’Eur per ospitare il terzo ‘ APF Meeting ‘: l’incontro dell’Alliance for Peace & Freedom, l’internazionale europea dell’estrema destra. ‘No war for Israel’ è il titolo dell’incontro che ha visto esponenti dai neo-falangisti spagnoli, ai nazionalisti serbi passando per i neo-nazisti tedeschi di ‘Heimat’ e i francesi di ‘Les Nationalistes’. A fare gli onori di casa il leader e co-fondatore del movimento neo-fascista Forza Nuova Roberto Fiore. Presente in sala anche un esponente del nazionalismo russo che, dichiara Fiore, non può parlare per motivi di sicurezza. Tra le bandiere delle varie sigle nazionaliste spicca la bandiera palestinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, Forza Nuova raduna i "camerati" d'Europa per il terzo 'APF Meeting' Articoli correlati Leggi anche: Adunata fascista a Roma: camerati da tutta Europa per la nascita del nuovo ordine cristiano Neofascisti europei a raccolta all’Eur: meeting di Forza Nuova all’hotel Cristoforo ColomboForza Nuova organizza a Roma il terzo meeting di Alliance for Peace and Freedom con leader neofascisti europei. Approfondimenti e contenuti su Forza Nuova Temi più discussi: Adunata fascista a Roma: camerati da tutta Europa per la nascita del nuovo ordine cristiano; Forza Nuova chiama i neonazisti europei a Roma: ecco dove si terrà il raduno nero; Corteo contro la guerra a Roma, sabato massima allerta fino a San Giovanni. E all'Eur il raduno dell'estrema destra europea; Neofascisti europei a raccolta all’Eur: meeting di Forza Nuova all’hotel Cristoforo Colombo. Neofascisti europei a raccolta all’Eur: meeting di Forza Nuova all’hotel Cristoforo ColomboForza Nuova organizza a Roma il terzo meeting di Alliance for Peace and Freedom con leader neofascisti europei ... fanpage.it No al raduno di Forza Nuova a Torpignattara. Il divieto (parziale) della questuraForza Nuova potrà manifestare, ma non il 6 dicembre a Torpignattara. Quel giorno ci sarà spazio per un presidio antifascista. La questura di Roma, infatti, ha vietato il raduno fascista all'interno ... romatoday.it Nozze gay: «Traditi i valori della famiglia, non è matrimonio», Forza Nuova attacca sul caso dei due sindaci - facebook.com facebook Montesacro, blitz di attivisti di Forza Nuova sul pianerottolo dell'assessore Blasi (III Municipio): attaccati adesivi sulla porta x.com