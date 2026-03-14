A Roma si è svolto un corteo promosso da diverse sigle, tra cui Potere al Popolo e Unione Sindacale di Base, per manifestare contro il referendum sulla riforma della giustizia previsto il 22 e 23 marzo. La manifestazione ha visto la partecipazione di un numero consistente di persone, con le autorità che hanno messo in atto misure di sicurezza per garantire l’ordine pubblico.

Roma blindata per la manifestazione promossa da diverse sigle, tra cui Potere al Popolo e Unione Sindacale di Base, per sostenere il ‘ No’ al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, previsto il 22 e 23 marzo. Alla protesta hanno aderito anche diversi movimenti contro la guerra e la situazione internazionale. Circa cinquemila persone sono partite alle 14 da Piazza della Repubblica con destinazione Piazza di Porta San Giovanni, attraversando via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana. Imponenti le misure messe in campo dalla questura di Roma per la gestione dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, corteo No al referendum e contro la guerra in Iran

Articoli correlati

Roma, città blindata per corteo No al referendum e contro la guerra in IranRoma blindata per la manifestazione promossa da diverse sigle, tra cui Potere al Popolo e Unione Sindacale di Base, per sostenere il ‘No’ al...

Roma, bruciata una bandiera israeliana al corteo per il No al referendum e contro la guerra in IranDurante la manifestazione a Roma per sostenere il ‘No’ al referendum e contro la guerra in Iran, alcuni manifestanti hanno bruciato una bandiera...

Roma, corteo No al referendum e contro la guerra in Iran

Contenuti e approfondimenti su Roma corteo No al referendum e contro...

Temi più discussi: Corteo No sociale a Roma: attesi 10 mila manifestanti contro referendum e guerra; Manifestazione oggi 14 marzo a Roma, percorso e linee bus deviate; Usb e Pap, corteo per il No sociale al referendum; 'No alla guerra e al Referendum', domani migliaia in corteo a Roma.

Corteo a Roma per il no al referendum, bruciata un'immagine di Meloni con Nordio. L'appellAGI - Un'immagine che raffigurava la premier Giorgia Meloni mentre tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rappresentato con una museruola è stata data alle fiamme oggi a Roma du ... msn.com

Referendum, a Roma corteo per il 'no': Contro il governo e la guerra. Bruciata immagine Meloni con Nordio al guinzaglioAlla manifestazione, promossa da Potere al Popolo, hanno aderito diverse realtà, dai collettivi studenteschi ai movimenti per la Palestina ... adnkronos.com

Funerali Bonaccorti, l'ultimo saluto alla conduttrice: oggi i funerali a Roma x.com

Corteo a Roma contro la guerra e per il "no" al referendum, bruciati cartelloni con Trump, Meloni e Nordio - facebook.com facebook