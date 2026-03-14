Roma corteo contro governo | bruciati ritratto Trump e bandiera USA

A Roma, durante un corteo contro il governo Meloni, alcuni manifestanti hanno dato alle fiamme una bandiera degli Stati Uniti e un grande ritratto di Donald Trump. L'evento si è svolto nel centro della città, attirando diverse persone e suscitando attenzione tra i passanti. Nessun incidente è stato segnalato e le forze dell'ordine sono intervenute per contenere la situazione.

Manifestanti danno alle fiamme una bandiera degli USA ed un grosso ritratto di Donald Trump durante un corteo a Roma contro il governo Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roma, corteo contro governo: bruciati ritratto Trump e bandiera USA Articoli correlati Bonelli show in Aula contro il governo: “Siete i patrioti di Trump”. E mostra la bandiera Usa – Video“Vi domandiamo, perché la presidente Meloni non è in Aula e continua a fuggire dal Parlamento? È inaccettabile. Corteo per il no a Roma, bruciati i manifesti con Meloni, Nordio e NetanyahuSono stati bruciati con i fumogeni due cartelloni con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in uno insieme al ministro Nordio, nel corso del... Una raccolta di contenuti su Roma corteo contro governo bruciati... Temi più discussi: Comitato No Sociale, una manifestazione a Roma contro il governo Meloni: nel mirino anche Elly Schlein (Pd); No al governo Meloni. Verso il corteo nazionale del 14 marzo a Roma; PER UN NO SOCIALE AL REFERENDUM E CONTRO IL GOVERNO E LA GUERRA IMPERIALISTA. SABATO 14 MARZO MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA; Manifestazione oggi 14 marzo a Roma, percorso e linee bus deviate. Corteo a Roma contro la guerra e il referendum, bruciato cartellone con Meloni e NordioRoma, 14 marzo 2026 – È partito alle 15 il corteo per il No sociale da piazza della Repubblica a Roma, scortato dalla polizia. Nel corteo sfilano numerose bandiere dell'Usb, Potere al popolo, bandie ... quotidiano.net Corteo contro il governo, a fuoco immagini di Meloni, Nordio e NetanyahuManifestazione per il no sociale organizzata da Potere al popolo, sindacato Usb e collettivi studenteschi. I promotori: ventimila in piazza. Tra gli slogan giù le mani dall'Iran e da Cuba. rainews.it Gaio Mario torna a Roma. Riceve onori, ma non è l’unico sotto i riflettori. Silla vuole il suo spazio, forte del ruolo avuto contro Giugurta. Da qui nasce una rivalità destinata a segnare la storia. Intanto, mentre Roma è impegnata in Africa, il nord Europa diventa u - facebook.com facebook Referendum, oggi a Roma corteo per il 'no': "Contro il governo e la guerra" x.com