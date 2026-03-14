Sabato 14 marzo 2026, alle 17:41, un corteo si è svolto a Roma, partendo da piazza e arrivando all’Esquilino. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno bruciato cartelli con i nomi di Meloni e Nordio. La protesta è stata organizzata come un No sociale e ha coinvolto diverse persone nel centro della città. Nessun dettaglio su altri elementi dell’evento è stato fornito.

Il corteo per il No sociale a Roma si è svolto sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:41, partendo da piazza e raggiungendo la piazza dell’Esquilino. Centinaia di persone hanno partecipato alla protesta contro il governo Meloni, la guerra e il referendum, sventolando bandiere internazionali. Nel cuore della manifestazione, due cartelloni raffiguranti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono stati bruciati con fumogeni. Uno mostrava la premier con il ministro Nordio al guinzaglio, l’altro la ritraeva insieme a Netanyahu con riferimenti a vittime civili e sfollati. I manifestanti hanno urlato slogan contro Trump e Netanyahu, definendoli assassini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: bruciano i cartelli di Meloni e Nordio nella protesta

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