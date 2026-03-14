Rogo a Grumello lunedì 16 marzo il sopralluogo

Lunedì 16 marzo si svolgerà un sopralluogo a Grumello dopo l’incendio che tra giovedì e venerdì ha distrutto un edificio. Le fiamme sono state spente nella notte, e ora le autorità eseguono i rilievi sul sito. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o sui danni stimati. La polizia e i vigili del fuoco sono presenti sul luogo per le verifiche del caso.

DOPO LE FIAMME. Il giorno dopo l’incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato la palazzina comunale di vicolo Benis, nel cuore di Grumello del Monte, i vigili del fuoco sono tornati sul posto per monitorare eventuali focolai e verificare le condizioni della struttura, compromessa dalle fiamme. Il bilancio resta di nove appartamenti coinvolti e nove persone evacuate. In via precauzionale, per effetto dell’ordinanza del sindaco Floriano Caldara, rimangono chiusi l’intero stabile interessato dal rogo, il Centro anziani adiacente e quattro appartamenti sovrastanti, in attesa di verifiche tecniche sulla stabilità della struttura.... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Rogo a Grumello, lunedì 16 marzo il sopralluogo Articoli correlati Grumello: rogo notturno, 8 feriti e 6 squadre al lavoroUn rogo notturno ha colpito una palazzina residenziale a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, provocando l’evacuazione immediata di otto... Leggi anche: Lunedì 16 marzo resta chiusa una scuola dell'infanzia di Arezzo Contenuti utili per approfondire Rogo a Grumello lunedì 16 marzo il... Temi più discussi: Rogo a Grumello, lunedì 16 marzo il sopralluogo; Incendio in una palazzina comunale a Grumello del Monte, struttura distrutta: 8 persone in ospedale; Incendio nella notte a Grumello del Monte: distrutto edificio di tre piani, 8 evacuati; Incendio in una palazzina a Grumello del Monte: otto persone in salvo, perlopiù anziani. Rogo, lunedì 16 marzo il sopralluogoDOPO LE FIAMME. Il giorno dopo l’incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato la palazzina comunale di vicolo Benis, nel cuore di Grumello del Monte, i vigili del fuoco sono tornati sul ... ecodibergamo.it Grumello, brucia palazzina comunale. Nove persone evacuate, molti anzianiL’INCENDIO. Il rogo si è sviluppato nella notte fra giovedì e ieri per cause in via di accertamento. In sette in ospedale per inalazione di fumo. Il sindaco: «Subito una sistemazione per gli sfollati» ... ecodibergamo.it Incendio della cucina di un ristorante a Fontanafredda: rogo esteso fino al tetto facebook