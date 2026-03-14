Roger Vivier Pilgrim Micro | Lusso dettagli e investimento

Roger Vivier ha lanciato la collezione Pilgrim Micro, caratterizzata da dettagli di lusso e materiali di alta qualità. La linea comprende scarpe e accessori che si distinguono per la cura dei particolari e l’eleganza senza tempo. La collezione rappresenta un investimento per chi cerca pezzi di alta moda e raffinatezza. L’articolo include anche link di affiliazione, che possono generare commissioni senza costi aggiuntivi.

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