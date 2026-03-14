È stata completata la nuova tribuna dello stadio locale, che potrà ospitare fino a duecento spettatori. Non è prevista un'inaugurazione ufficiale né un'evento di apertura con taglio del nastro, ma due segnali sono stati interpretati come importanti passi avanti in vista di una novità molto attesa nel mondo del calcio cittadino.

Non è stata annunciata una "formale" inaugurazione. Né un vero e proprio taglio del nastro. Ma due indizi hanno costituito una grande prova verso un’attesa, attesissima novità nel panorama calcistico cittadino. Il primo elemento è più politico, pragmatico e datato. Conferenza di fine 2025, Sala del Leone al Castello. Un annuncio, chiaro, dell’assessore allo Sport Ilenia Orologio: "Nel 2026 riapriremo la tribuna". Il secondo, invece, è più sportivo, emozionale e recente. Ovvero quello fatto ieri dalla Falconarese, pronta a "tornare a casa". Dopo l’avvio della stagione all’Amadio, i biancoverdi torneranno a disputare una gara ufficiale di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Roccheggiani, finalmente ecco la nuova tribuna. Ma sarà solo per duecento

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