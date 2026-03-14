Roccagorga | 80 mc di rifiuti sequestrati vicino alle acque

I Carabinieri Forestali di Priverno hanno sequestrato una discarica abusiva vicino alle acque di Roccagorga, nella zona nota come I Pozzi. Sono stati trovati circa 80 metri cubi di rifiuti abbandonati illegalmente, che sono stati sottoposti a sequestro. L’operazione rientra in un’attività di controllo e contrasto alle attività illecite di smaltimento rifiuti nella zona.

Una discarica abusiva è stata sequestrata dai Carabinieri Forestali di Priverno nel comune di Roccagorga, nella località nota come I Pozzi. L’area interessata copre circa 4.000 metri quadrati e ospita un accumulo illegale di circa 80 metri cubi di rifiuti vari, inclusi detriti edili e componenti automobilistici. La scoperta è avvenuta dopo che recenti lavori boschivi hanno rimosso la vegetazione che per anni aveva nascosto il deposito illecito. Il sito si trova in una zona vincolata paesaggisticamente e idrogeologicamente, a soli 50 metri da un fosso che confluisce nelle acque pubbliche della Zona di Protezione Speciale Monti Lepini. L’eredità invisibile sotto i Monti Lepini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roccagorga: 80 mc di rifiuti sequestrati vicino alle acque Articoli correlati 200 mc di rifiuti: cantiere abusivo scoperto ad Ancona, titolareUn cantiere trasformato in una discarica a cielo aperto è stato scoperto a Paterno, nel comune di Ancona. In un anno 7.651 veicoli controllati e 80 mezzi sequestratiSi è tenuta ieri mattina 24 gennaio a Monselice nella Pieve di Santa Giustina la cerimonia in onore di San Sebastiano patrono della Polizia Locale.