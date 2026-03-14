A Roccadaspide, in provincia di Salerno, è stato trovato il corpo senza vita di una donna all’interno di un pozzo di tre metri di profondità. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze del decesso. Il ritrovamento ha suscitato attenzione nel paese e ha aperto una fase di accertamenti da parte degli inquirenti.

Indagini in corso per accertare le cause della morte di una donna il cui corpo senza vita è stato ritrovato in un pozzo profondo tre metri nel comune di Roccadaspide, in provincia di Salerno. Una donna di 58 anni è stata recuperata senza vita in un pozzo profondo tre metri e mezzo in località Volpato Difesa nel comune di Roccadaspide (Salerno). Le operazioni di recupero sono state affidate ai Vigili del Fuoco di Agropoli, intervenuti a seguito di una richiesta di intervento fatta nel pomeriggio dai carabinieri. La donna, nubile e senza figli, viveva da sola in una casa non lontana dal luogo del ritrovamento della salma. I vicini, che non avevano più sue notizie da un paio di giorni, hanno dato l'allarme che ha fatto partire le ricerche. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Roccadaspide, cadavere di donna ritrovato in un pozzo

Articoli correlati

Trovato il cadavere di una donna in un pozzo a Roccadaspide: indagini in corsoTragedia in località Volpato Difesa di Roccadaspide: i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 57 anni in un pozzo profondo circa...

Cadavere di una donna trovato in un pozzo nel SalernitanoTempo di lettura: < 1 minutoIl cadavere di una donna di 68 anni è stato ritrovato e recuperato nel pomeriggio di oggi in un pozzo incustodito...

Tutti gli aggiornamenti su Roccadaspide cadavere di donna...

Temi più discussi: Trovato il cadavere di una donna in un pozzo a Roccadaspide: indagini in corso; Trovato il cadavere di una donna in un pozzo a Roccadaspide: indagini in corso; Recuperato il cadavere di una donna in fondo ad un pozzo incustodito; Tragedia a Roccadaspide. Donna trovata senza vita all’interno di un pozzo in un bosco.

Tragedia a Roccadaspide. Donna trovata senza vita all’interno di un pozzo in un boscoTragedia nel pomeriggio a Roccadaspide, in località Difesa, dove è stato ritrovato il cadavere di una donna all’interno di un pozzo. Si tratta di una 58enne del posto che da alcuni giorni non dava sue ... ondanews.it

Roccadaspide, trovata morta in un pozzo una donna di 68 anniA far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati perché da un paio di giorni non avevano più notizie della donna. agro24.it

DONNA TROVATA SENZA VITA IN UN POZZO A ROCCADASPIDE: DISPOSTA L’AUTOPSIA Tragedia nel territorio di Roccadaspide, in provincia di Salerno, dove una donna di 68 anni è stata trovata senza vita all’interno di un pozzo profondo circa tre metri - facebook.com facebook

#roccadaspide, trovato senza vita il corpo di una 58enne: era in un #pozzo profondo oltre 3 metri x.com