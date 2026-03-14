Un team di ricercatori dell’Università di Cambridge ha condotto un esperimento in cui un robot commerciale chiamato Gabbo è stato testato con bambini di età inferiore ai cinque anni. Durante la prova, i bambini hanno mostrato immediato rifiuto verso il robot, rifiutandosi di interagire con esso. I risultati indicano che l’accoglienza del robot da parte dei piccoli è stata molto bassa fin dai primi momenti.

Un esperimento condotto dai ricercatori dell’Università di Cambridge ha rivelato limiti significativi nell’interazione tra un robot commerciale e i bambini piccoli. Il dispositivo, messo a disposizione in un asilo nido per utenti dai tre anni in su, non è riuscito a mantenere l’attenzione dei più piccoli durante le attività ludiche. I risultati indicano che il gioco si è interrotto rapidamente a causa di incomprensioni comunicative e reazioni emotive del giocattolo. L’analisi mostra come l’intelligenza artificialeEmbedded nel dispositivo Gabbo abbia mostrato difficoltà nel gestire le dinamiche sociali tipiche dell’infanzia. Le interazioni sono state caratterizzate da errori di linguaggio e mancanza di reciprocità affettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Robot Gabbo fallisce: i bambini lo rifiutano subito

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