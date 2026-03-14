Roberta Bruzzone ha criticato pubblicamente Milo Infante sui social, accusandolo di usare le sue vecchie dichiarazioni per scopi personali e di alimentare una

Roberta Bruzzone, sul proprio profilo social, ha scritto un post che riporta parole contro Milo Infante. Cita la “nostalgia professionale” e scrive che “quando una porta si chiude resta chiusa”. Il riferimento è all’addio alla trasmissione dopo la fine del rapporto di amicizia con il conduttore di Ore 14. Lo aveva spiegato nel podcast “Burnout”, ora torna sul tema parlando dell’uso delle sue vecchie interviste. Cosa ha scritto Bruzzone su Infante Sui social della criminologa Roberta Bruzzone, spunta un messaggio al suo vecchio amico, e conduttore di Ore 14, Milo Infante. Nella mattinata di venerdì, aggiornando sulla sua giornata lavorativa, racconta di essere appena uscita dal carcere di Regina Coeli, dove “ho concluso una perizia particolarmente impegnativa”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberta Bruzzone contro Milo Infante e la "nostalgia professionale", "quando una porta si chiude resta chiusa"

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