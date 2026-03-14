A San Prospero sono stati installati i primi cinque cassonetti interrati in via Fruschelli, realizzati con strutture in pietra serena. Questi nuovi contenitori sono stati collocati nel centro del paese, segnando l'inizio di una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani. La novità riguarda esclusivamente l'introduzione di queste strutture sotterranee, senza altri interventi o modifiche visibili nella zona.

Eccoli in via Fruschelli, a San Prospero, i primi cinque cassonetti interrati sulla pietra serena. La prima postazione, a cui ne seguiranno altre sette, dislocate in punti strategici della città, a ridosso del centro storico (viale Peruzzi, porta Tufi, porta San Marco, piazza Amendola, viale Vittorio Emanuele, viale Don Minzoni e porta Pispini). Di facile utilizzo per gli utenti, non graveranno sulle bollette: l’investimento, di circa un milione di euro, è stato finanziato dai fondi Pnrr. Lo scopo, dare nuovo impulso alla raccolta differenziata e fare di Siena una città sempre più decorosa dal punto di vista urbano. Una sperimentazione, sì, ma con lo sguardo rivolto lontano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rivoluzione cassonetti. Le strutture interrate debuttano a San Prospero

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