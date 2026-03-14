Riva Ligure | addio a Vecchiè 56 anni

A Riva Ligure, la comunità si prepara a dire addio a Antonio Vecchiè, un uomo di 56 anni scomparso all’Hospice Borea di Sanremo. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra amici e familiari, mentre si organizzano i funerali. Vecchiè era conosciuto nella zona, dove aveva vissuto per molti anni. La sua scomparsa rappresenta un momento di lutto per il paese.

La comunità di Riva Ligure si prepara a salutare Antonio Vecchiè, uomo di 56 anni che ha trovato la sua fine all’Hospice Borea di Sanremo. La famiglia annuncia l’addio con dolore, fissando le cerimonie per lunedì 16 marzo nella chiesa di San Maurizio. L’uomo era già stato sottoposto a un intervento chirurgico in passato, ma il quadro clinico si è aggravato negli ultimi giorni senza possibilità di recupero. Il decesso è avvenuto nel centro sanitario di Sanremo, dove era stato trasferito quando le sue condizioni sono peggiorate irreversibilmente. Il corpo sarà trasportato nell’Oratorio di San Giovanni Battista nella mattinata del giorno del funerale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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