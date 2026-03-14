In un borgo di Riparbella, un operaio stava lavorando a 10 metri di altezza senza dispositivi di sicurezza e ha rischiato la vita. I Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Pisa sono intervenuti e hanno multato sia l’operaio che il committente con una sanzione di 6.700 euro. La situazione è stata immediatamente fermata per evitare ulteriori rischi.

In un borgo di Riparbella, un operaio ha rischiato la vita lavorando a 10 metri di altezza senza alcuna protezione, mentre i Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno interrotto immediatamente l’attività pericolosa. L’intervento dei militari ha portato alla discesa sicura del lavoratore autonomo e al deferimento sia dell’operaio che del committente privato alla Procura della per gravi irregolarità. Oltre al rischio fisico immediato, gli accertamenti hanno rivelato l’assenza totale di certificazioni obbligatorie, mancata regolarità nei versamenti contributivi e violazione delle norme introdotte dal primo ottobre 2024 per i cantieri mobili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rischio a 10 metri: operaio e committente multati di 6.700

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