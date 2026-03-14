Riposto | sequestrata struttura abusiva sul demanio marittimo indagini su presunti abusi edilizi e paesaggistici

I Carabinieri di Riposto hanno sequestrato una struttura abusiva sul demanio marittimo lungo il lungomare di via Cristoforo Colombo. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un’operazione volta a verificare presunti abusi edilizi e paesaggistici. Le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro dell’area, che sarà soggetta a ulteriori accertamenti. Nessuna persona è stata ancora formalmente indagata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri sul lungomare di via Cristoforo Colombo. I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno eseguito il sequestro preventivo di una struttura in legno realizzata sul demanio marittimo, situata in via Cristoforo Colombo, a pochi passi dal litorale e davanti a un’attività di ristorazione. Il provvedimento è stato adottato d’iniziativa dai militari dell’Arma e successivamente trasmesso alla Procura della Repubblica di Catania. Al centro dell’intervento c’è una pedana in legno con copertura parziale, che secondo quanto accertato sarebbe stata realizzata in assenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche, edilizie e paesaggistiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Riposto: sequestrata struttura abusiva sul demanio marittimo, indagini su presunti abusi edilizi e paesaggistici Articoli correlati Abusi edilizi, sequestrata una struttura commerciale a CapitelloQuesta mattina i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno eseguito il sequestro di una struttura commerciale a Capitello,... Leggi anche: Sequestrati altri nove 'ecomostri' sul litorale tra abusi edilizi e demanio violato