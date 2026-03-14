Nella notte di sabato 14 marzo 2026, due giovani residenti a Capaccio Paestum sono morti in seguito a un incidente a Ripe Rosse, nel Cilento. La loro Volkswagen Polo è caduta da un dirupo a circa 200 metri di altezza, provocando la morte dei due fidanzati. L’episodio si è verificato nel tratto di strada tra Montecorice e Ripe Rosse.

Una tragedia improvvisa ha colpito il cuore del Cilento nella notte di sabato 14 marzo 2026. Due giovani fidanzati, residenti a Capaccio Paestum, hanno perso la vita quando la loro Volkswagen Polo è precipitata da un dirupo nel tratto delle Ripe Rosse a Montecorice. Il veicolo, dopo aver tamponato un furgone e sfondato la barriera di sicurezza, ha compiuto una caduta libera di circa duecento metri verso il mare, con esito fatale immediato per i due occupanti. Le operazioni di recupero si sono rivelate estremamente complesse, richiedendo l’intervento coordinato dei Carabinieri, della Guardia Costiera e dei nuclei specializzati SAF e Sommozzatori dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ripe Rosse: due giovani muoiono in caduta libera da 200

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