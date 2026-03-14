Rinvio in piena faccia e palla in rete | l' autogol è esilarante

Durante la partita di Liga I romena tra UTA Arad e Hermannstadt, si è verificato un episodio sorprendente: un rinvio in piena faccia e la palla che si insacca nella propria rete. La partita si è conclusa con il risultato di 3-2 a favore dei padroni di casa. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori.

Un episodio incredibile apre la sfida di Liga I romena tra UTA Arad e Hermannstadt, terminata 3-2 per i padroni di casa. Dopo appena due minuti di gioco, nel tentativo di allontanare il pallone dalla propria area, il difensore dell’Hermannstadt Stoica calcia con forza ma colpisce in pieno volto il compagno C?pu??. Il rimpallo è clamoroso: la sfera cambia traiettoria e finisce direttamente in porta alle spalle del portiere, regalando all’UTA il vantaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rinvio in piena faccia e palla in rete: l'autogol è esilarante Articoli correlati Errore clamoroso! La palla entra in rete, ma l'arbitro non dà il golIn quarta serie un gol su punizione non è stato convalidato dall’arbitro dopo che il pallone, rimbalzato sui tabelloni pubblicitari, è tornato in... ‘Faccia a luna piena’ e pelle sottile, è la sindrome di Cushing. Cos’è e come si cura(Adnkronos) – A dargli il nome fu Harvey Williams Cushing, il primo chirurgo a descrivere e identificare un quadro clinico che più tardi verrà...