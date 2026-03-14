Ieri sera, i dirigenti della squadra si sono incontrati con l’allenatore per discutere del rinnovo del contratto. L’incontro ha riguardato anche la pianificazione delle prossime mosse per la stagione in corso. Si lavora ormai da tempo a un possibile prolungamento, anche se ancora non sono stati comunicati i dettagli ufficiali o una data precisa di annuncio.

Rinnovo Spalletti: la dirigenza incontra l’allenatore per definire il prolungamento del contratto e programmare le prossime mosse per la stagione. Il futuro della panchina della Juve è delineato. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal Corriere dello Sport, ieri sera è andato in scena un importante incontro a cena tra Luciano Spalletti e la dirigenza. L’obiettivo del vertice è stato discutere i dettagli relativi al nuovo contratto. Il prolungamento non è in dubbio, ma questo aggiornamento è servito per fare passi avanti per la programmazione. La chiara intenzione è anticipare i tempi, evitando di portarsi questa situazione fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti: ieri cena con i dirigenti, si va verso questo prolungamento. I dettagli e quando potrebbe essere ufficializzato

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