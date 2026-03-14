Rinnovo delle dotazioni negli ospedali della provincia | al via la sostituzione di 628 letti

Nella provincia di Ferrara è iniziata la sostituzione di 628 letti negli ospedali delle Aziende Sanitarie, nel quadro di un piano di aggiornamento delle dotazioni sanitarie. L’intervento riguarda principalmente il rinnovo e la riqualificazione del parco letti delle strutture sanitarie locali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di servizio. I lavori sono in corso e coinvolgono diverse strutture del territorio.

Prosegue il piano di ammodernamento delle dotazioni sanitarie negli ospedali della provincia di Ferrara, con un importante intervento di rinnovo e riqualificazione del parco letti delle Aziende Sanitarie di Ferrara. L’operazione interessa complessivamente 628 letti, destinati all’ospedale di Cona e agli altri presidi ospedalieri del territorio provinciale. Il progetto prevede la fornitura di una nuova dotazione di letti di ultima generazione e, parallelamente, la riorganizzazione interna delle dotazioni attualmente presenti nei diversi presidi ospedalieri della provincia. In particolare, l’intervento consentirà il progressivo passaggio alla totalità di letti in versione elettrica in tutte le strutture, garantendo standard più omogenei e più elevati sull’intero territorio provinciale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Oltre 100 primari negli ospedali della provincia di Arezzo: la classifica degli stipendiNei cinque ospedali della provincia di Arezzo - secondo i dati diffusi dall'azienda sanitaria Asl Toscana sud est nel proprio sito istituzionale -... Appalti delle pulizie negli ospedali, la Uil: "Vogliamo vederci chiaro"Dubbi sulla gestione degli appalti per le pulizie negli ospedali e nei servizi sanitari del circondario. Tutto quello che riguarda Rinnovo delle dotazioni negli ospedali... Temi più discussi: Rinnovo del parco letti negli ospedali della provincia di Ferrara, al via la sostituzione di 628 letti; Rinnovo Contratto 2025/2027 - Esito seduta tavolo tecnico; Carenza di personale in prefettura, Abbiamo un deficit del 50 per cento; Confindustria Brescia: siglato oggi il rinnovo della collaborazione con Istituti di Pena Bresciani, Garante dei Detenuti e Tribunale di Sorveglianza di Brescia - Radio Bruno. Statali, il rinnovo del contratto vale fino a 208 euro al mese: come cambia la busta pagaLa prima bozza del rinnovo del contratto dei dipendenti statali porta fino a 208 euro lordi al mese in più in busta paga ... quifinanza.it CCNL allevatori e consorzi zootecnici - Dirigenti: le novità del rinnovoPer i dirigenti e i direttori quadri delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici, l'Associazione italiana allevatori e ... ipsoa.it #Allegri si fida di #Pulisic, ma sul rinnovo è ancora stallo. I dettagli nei commenti. - facebook.com facebook Fernando #Llorente vota per il rinnovo di Dusan #Vlahovic: “A me piace tantissimo, ha cattiveria e fa tanti gol. È vero che fuori area magari deve cercare di migliorare delle cose come gli stop e giocare spalle alla porta, ma secondo me è un attaccante complet x.com