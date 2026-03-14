Rimpianto Napoli Alvino lancia l’accusa | il vero motivo per cui è sfumato lo Scudetto

Il giornalista Carlo Alvino ha dichiarato che gli infortuni sono stati il principale fattore che ha influenzato la stagione del Napoli e che hanno contribuito alla mancata conquista dello Scudetto. Durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, Alvino ha spiegato il suo punto di vista senza fare ipotesi o analisi di altri motivi. La sua posizione si concentra esclusivamente sui problemi fisici affrontati dalla squadra nel corso dell’anno.

Carlo Alvino non ha dubbi. Il giornalista ha parlato a lungo durante Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, affrontando il tema che più ha condizionato la stagione degli azzurri: gli infortuni. E le sue parole suonano come una sentenza, quasi a voler mettere nero su bianco quello che tanti tifosi pensano da tempo. Se il Napoli fosse stato al completo, avrebbe lottato per lo scudetto. Non è retorica, è una constatazione basata su quanto visto in campo quando la squadra ha potuto contare sui suoi migliori effettivi. Gli assenti che hanno fatto la differenza. Alvino ha individuato tre nomi specifici come responsabili della situazione: McTominay, Anguissa e Lukaku. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Rimpianto Napoli, Alvino lancia l’accusa: il vero motivo per cui è sfumato lo Scudetto Articoli correlati Inter fuori dalla Champions, Alvino all’attacco: stoccata sulla lotta Scudetto con il NapoliL’Inter ha abbandonato anticipatamente la Champions League, perdendo anche la partita di ritorno a San Siro contro il Bodo/Glimt. Meghan Markle, il vero motivo per cui non può tornare nel Regno UnitoÈ dal 2022, quasi quattro anni, che Meghan Markle non mette piede in Gran Bretagna.