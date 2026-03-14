Rimini | ex pedina tampona e sfonda con forbice Scatta

A Rimini, un uomo di 39 anni egiziano, ex compagno di una donna, è stato coinvolto in un episodio violento che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe tamponato e sfondato una porta con una forbice durante un litigio. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

Il giudice per le indagini preliminari Raffaella Ceccarelli ha disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti di un 39enne egiziano, ex compagno della vittima di una violenta aggressione avvenuta a Rimini. La misura, richiesta dal pubblico ministero Davide Ercolani che aveva sollecitato la custodia cautelare in carcere, impone una distanza minima di mille metri dalla donna e dai luoghi da lei frequentati, vietando qualsiasi contatto diretto o indiretto. L’episodio scatenante si è verificato domenica scorsa, quando la donna, mentre rientrava a casa dopo aver celebrato l’8 marzo con delle amiche, è stata pedinata dall’ex compagno lungo via Montescudo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini: ex pedina, tampona e sfonda con forbice. Scatta Articoli correlati Pedina e aggredisce la ex . Scatta il braccialettoLa serata dell’8 marzo che si era trasformata in un incubo per una donna del riminese ora ha portato ai primi provvedimenti giudiziari. Leggi anche: A Rimini scatta l'anteprima del Capodanno: si parte con i concerti di Bennato e Michielin