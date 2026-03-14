Riforma giustizia | Gratteri avverte i poveri restano senza

Durante un'intervista, il procuratore di Napoli ha espresso preoccupazioni sulla riforma della giustizia, evidenziando che i cittadini con meno risorse rischiano di restare senza adeguata tutela legale. La discussione ha coinvolto anche il giornalista Marco Travaglio, che ha sollevato questioni sui possibili effetti della proposta. La conversazione si è concentrata sugli aspetti pratici e sulle conseguenze concrete per le fasce più deboli della popolazione.

Un dialogo tra il giornalista Marco Travaglio e il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha messo in luce le gravi preoccupazioni riguardo a una proposta di riforma della magistratura. Il magistrato spiega che, se tale cambiamento fosse stato attivo all’inizio del suo percorso professionale, la sua carriera sarebbe stata indirizzata verso il ruolo di giudice civile invece che quella attuale. La discussione evidenzia come la separazione delle carriere possa avere effetti disuguali sulla società. La posizione espressa è chiara: si tratta di una modifica considerata dannosa per i cittadini più vulnerabili. Un cittadino con risorse limitate, che fatica a chiudere il mese senza potersi permettere legali d’eccellenza, necessita di un pubblico ministero imparziale disposto ad indagare anche a favore dell’indagato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma giustizia: Gratteri avverte, i poveri restano senza Articoli correlati Leggi anche: L'affondo di Gratteri sulla riforma della Giustizia, Salvini: “Lo denuncio” Riforma Giustizia: Salvini chiede a Nordio e Gratteri un dibattito più sereno e costruttivo per un voto consapevole.Salvini invita alla calma nel dibattito referendario: appello a Nordio e Gratteri per un confronto sereno sulla giustizia Il Ministro delle... Riforma giustizia, Gratteri sulle dichiarazioni di Nordio: Questa è una confessione, Floris: ... Approfondimenti e contenuti su Riforma giustizia Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Bolloli: Vicenda politicizzata per il referendum; Napoli, il nervo scoperto della giustizia: il duro confronto tra sostenitori del Sì e del No. Palamara: Solo il sorteggio taglia le correnti; Referendum Giustizia, Mantovano: La riforma libera i magistrati dal condizionamento delle correnti; Referendum, Sì Riforma: Da Gratteri fake news su Sal Da Vinci. Referendum, Zangrillo: Riforma per giustizia giusta. Grosso: Pericolosa per cittadiniLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum, Zangrillo: Riforma per giustizia giusta. Grosso: Pericolosa per cittadini ... tg24.sky.it Riforma Giustizia, Nicola Gratteri: La P2 potrebbe chiedere il copyright su questa leggeIl Referendum giustizia del 22 e 23 marzo rappresenta per il Procuratore Nicola Gratteri un tentativo del governo di controllare e indebolire la magistratura ... fanpage.it Nel corso della trasmissione Giustizia al Bivio, il procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi ha spiegato le ragioni del No alla riforma della giustizia nel referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L’intervista è stata realizzata da Maria Teresa Carroz - facebook.com facebook Gli articoli della Costituzione di cui discutere parlando di riforma della giustizia non sono solo quelli che cambierebbero ma anche quelli che si rafforzerebbero: 24, 27, 101 e 111. Il tema è semplice: provare a disinnescare una giustizia fondata sulla cultura del x.com