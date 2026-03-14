La Fondazione An ha promosso un confronto sul voto al referendum sulla riforma della giustizia. Durante l'evento, un rappresentante ha paragonato il funzionamento del sistema giudiziario a una partita di calcio, sottolineando l’importanza di un arbitro imparziale. La discussione si è concentrata sulle ragioni del Sì, evidenziando l’obiettivo di una riforma più equilibrata e efficace.

«Quando giochiamo a calcio vogliamo che l’arbitro sia equidistante dalle due squadre. Una metafora semplice, che riassume l’intero nodo della riforma dell giustizia moderna. Da una parte l’accusa, dall’altra la difesa. In mezzo il giudice. O almeno così dovrebbe essere. È su questo equilibrio che si è concentrato il convegno “ Sì riforma – Giustizia più forte e responsabile”, promosso a Roma dalla Fondazione Alleanza nazionale insieme al Secolo d’Italia. Il luogo, la Sala Capranichetta, a pochi passi da Montecitorio, non è casuale: il confronto arriva a pochi giorni dal voto del 22 e 23 marzo sulla riforma della Giustizia, uno dei passaggi più sensibili dell’attuale legislatura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Riforma della giustizia, un voto per cambiare: il confronto della Fondazione An sulle ragioni del Sì

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Gli articoli della Costituzione di cui discutere parlando di riforma della giustizia non sono solo quelli che cambierebbero ma anche quelli che si rafforzerebbero: 24, 27, 101 e 111. Il tema è semplice: provare a disinnescare una giustizia fondata sulla cultura del x.com