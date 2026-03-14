Rifiuti e porta a porta richiesti controlli a tappeto su tutte le attività commerciali

A Brindisi, il presidente della Commissione Ambiente ha chiesto controlli rigorosi sul corretto conferimento dei rifiuti da parte di tutte le attività commerciali. La richiesta riguarda in particolare le operazioni di raccolta porta a porta, con l’obiettivo di verificare la conformità delle pratiche di smaltimento. Le ispezioni sono state sollecitate per assicurare il rispetto delle norme vigenti e prevenire eventuali irregolarità.

Il presidente della Commissione Ambiente Roberto Quarta: "Istanza avanzata al dirigente del settore e all'assessora Antonucci, le campagne e l'affidamento alle guardie ambientali non danno risultati concreti" BRINDISI - Controlli sul conferimento dei rifiuti: Roberto Quarta, presidente della Commissione Ambiente di Brindisi, ha richiesto verifiche porta a porta su tutte le attività. È accaduto ieri (venerdì 13 marzo 2026), nel corso di una seduta della commissione. La richiesta formale è stata rivolta al dirigente del settore Ambiente, ingegnere Morciano, e all'assessora Livia Antonucci. Devono “attivarsi, come previsto dalla... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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