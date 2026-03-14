Il 28 marzo, Piazza Vittorio Emanuele II a Rieti ospiterà un evento dedicato alla Giornata Mondiale dell’Endometriosi. Durante questa giornata, si parlerà di una condizione che colpisce circa il 15% delle donne. La manifestazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia spesso poco conosciuta. La piazza si trasformerà in un punto di incontro per informare e condividere esperienze.

Il 28 marzo, Rieti si prepara a trasformare Piazza Vittorio Emanuele II in un punto di incontro per la Giornata Mondiale dell’Endometriosi. L’iniziativa, promossa dal comitato civico Rieti Consapevole con il sostegno di Regione Lazio e ASL, punta a rompere il silenzio su una malattia che colpisce circa il 15% delle donne in età riproduttiva. Dalle ore 15 inizieranno un flash mob e una passeggiata simbolica nel segno del giallo, seguiti da un convegno presso lo Spazio culturale Tre Porte. Non si tratta solo di un evento isolato, ma di un passo concreto verso una maggiore consapevolezza sanitaria nel territorio reatino. La presenza di istituzioni e specialisti sanitari conferma l’impegno regionale nel affrontare i ritardi diagnostici che ancora affliggono migliaia di pazienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti: giallo per l’endometriosi, 15% delle donne colpite

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