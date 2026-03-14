Rieti al centro | Danzarte e Pini illuminano la danza

A Rieti, la scena della danza si è mostrata attraverso uno speciale televisivo che ha evidenziato il lavoro della scuola Danzarte e le attività di Federico Pini. La trasmissione ha dedicato spazio alla realtà locale, mettendo in risalto le iniziative e le performance che si svolgono nella città. La puntata ha mostrato come il mondo della danza si sviluppa in questa zona.

Lo speciale televisivo dedicato all’universo della danza in Italia ha messo in luce la realtà di Rieti, grazie al lavoro del giornalista Federico Pini e alla scuola Danzarte. La trasmissione, andata in onda sabato sera su Canale 5, offre una visione a 360 gradi che unisce i grandi palcoscenici alle migliaia di scuole diffuse sul territorio nazionale. Oltre un milione e 600 mila persone praticano il ballo nel nostro Paese, spaziando da discipline classiche a quelle moderne come lo swing o il tango. In questo mosaico culturale, la città sabina occupa un posto di rilievo attraverso la presenza attiva dei suoi rappresentanti nei servizi realizzati per il programma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti al centro: Danzarte e Pini illuminano la danza Articoli correlati Leggi anche: Messina: Danza al Palacultura per sostenere l’opera di Fra Giuseppe Maggiore con Inner Wheel e Danzarte. Ha rischiato l’amputazione per un tumore osseo. Ora Jessica fa danza aerea grazie al femore nuovo del PiniLa storia di Jessica Nivuori è significativa di come la non sottovalutazione dei sintomi, la diagnosi e gli interventi precoci seguiti dalla...