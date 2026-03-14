Riders in rivolta a Roma | il dramma dei nuovi schiavi dell’algoritmo

A Roma, il 14 marzo 2026, centinaia di rider si sono radunati in Piazza Re di Roma per manifestare contro le condizioni di lavoro imposte dagli algoritmi. La protesta ha coinvolto persone che svolgono consegne per diverse piattaforme digitali, evidenziando le difficoltà legate alla gestione dei turni e alla retribuzione. La mobilitazione ha attirato l’attenzione su un settore in rapido sviluppo, spesso caratterizzato da situazioni di precarietà.

Roma, 14 marzo 2026 – La protesta che ha infiammato Piazza Re di Roma non è solo una questione di cifre, ma il grido di dolore di migliaia di lavoratori invisibili. Tra i manifestanti, la storia di un giovane rider afgano scuote le coscienze, portando alla luce un sistema di “caporalato digitale” che non risparmia nessuno. Per entrare nel circuito di Deliveroo, il ragazzo ha raccontato di aver dovuto pagare 700 euro a intermediari senza scrupoli, solo per farsi iscrivere alla piattaforma, a causa delle barriere linguistiche. Una barriera d’ingresso altissima per chi cerca disperatamente di sbarcare il lunario in un Paese straniero. Un guadagno da fame per turni massacranti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Vita da rider, i nuovi schiavi dell’algoritmo: 10 ore di lavoro per 2-4 euro a consegnaDieci ore di lavoro in sella, tra traffico, pioggia e caldo, per guadagnare tra i 2 e i 4 euro a consegna. “Schiavi teleguidati dall’algoritmo”: la vita difficile di 200 riderRimini, 13 febbraio 2026 – Dopo i fatti di Milano e l’apertura di un fascicolo da parte della Procura per presunto caporalato nei confronti di una... Approfondimenti e contenuti su Riders in rivolta a Roma il dramma dei... Costretti a pedalare 50 chilometri per consegnare un poké, rider in rivolta a VerbaniaChi si rifiuta viene penalizzato dall'algoritmo. I rider hanno fatto squadra, si sono rivolti alla Cgil e hanno dichiarato lo stato di agitazione Rider in rivolta a Verbania dove da qualche settimana ... rainews.it Costretti a pedalare 50 chilometri per sette euro, rider in rivolta a VerbaniaRider in rivolta a Verbania dove da qualche settimana la piattaforma Deliveroo ha ampliato l'area di consegna. Così succede che dalla città sul Lago Maggiore, dove c'è il maggior numero di attività ... torino.repubblica.it