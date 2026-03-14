Rider in protesta anche sotto la pioggia a Milano | L’inchiesta della Procura ha detto tutto ora tocca alle aziende

A Milano, un gruppo di rider si è riunito in protesta sotto la pioggia battente per chiedere condizioni di lavoro più dignitose. L’iniziativa si è svolta nel centro cittadino e ha coinvolto diversi partecipanti che hanno esposto cartelli e urlato slogan. La manifestazione si è tenuta in risposta a un’inchiesta della Procura, che ha chiarito alcuni aspetti legati alle condizioni dei lavoratori.

Milano, 14 marzo 2026 – Rider in presidio anche sotto alla pioggia battente, a Milano, per rivendicare condizioni di lavoro più dignitose. La mobilitazione. La mobilitazione, organizzata dalla Cgil in piazza Duca d'Aosta, nel piazzale di fronte alla Stazione Centrale, ha riunito alcuni esponenti del sindacato e un gruppo di rider che, malgrado il meteo particolarmente avverso, hanno parcheggiato le loro bici al centro della piazza e hanno srotolato uno striscione con la scritta: 'Anche il rider deve mangiare, non consegniamo per paghe da fame'. La protesta. Tra i lavoratori, c'è chi afferma di guadagnare 2,50 euro a consegna, chi mostra sull'app delle 'comande' del giorno un guadagno di 16 euro e poco più e chi sostiene di non potersi permettere neanche un posto letto in affitto, tanto da 'risiedere' in un dormitorio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rider in protesta (anche sotto la pioggia) a Milano: “L’inchiesta della Procura ha detto tutto, ora tocca alle aziende” Articoli correlati Caso Corona-Signorini, inchiesta della Procura anche su Google. E ora i pm ipotizzano anche la ricettazioneNel fascicolo aperto dalla Procura di Milano dopo la denuncia presentata dai legali di Alfonso Signorini viene ipotizzato anche il reato di... Glovo sotto controllo giudiziario. La procura di Milano esonda sui riderIl pm Storari entra a gamba tesa nel mercato del lavoro e si sostituisce al Parlamento. Contenuti utili per approfondire Rider in protesta anche sotto la... Temi più discussi: Rider per le aziende di food delivery: anche a Como si protesta; Rider in protesta davanti al McDonald’s: Paghe da fame e zero tutele, esplode anche a Genova il caso delivery -; Anche a Varese l'assemblea dei rider davanti alla stazione per la giornata nazionale di protesta; Rider, la mobilitazione della Cgil: sabato 14 marzo niente pasti a domicilio da Glovo e Deliveroo. Rider in protesta (anche sotto la pioggia) a Milano: L’inchiesta della Procura ha detto tutto, ora tocca alle aziendeTra i lavoratori, c'è chi afferma di guadagnare 2,50 euro a consegna, chi mostra sull'app delle 'comande' del giorno un guadagno di 16 euro e poco più e chi sostiene di non potersi permettere neanche ... ilgiorno.it Protesta dei rider anche in ToscanaFIRENZE: L'iniziativa di carattere nazionale organizzata da Cgil ha richiamato lavoratori e categorie del sindacato: Superare precarietà e sfruttamento ... toscanamedianews.it #Italia. Oggi i #rider di Glovo e Deliveroo protestano in oltre 30 città italiane per salari dignitosi, stabilità e riconoscimento dei diritti - facebook.com facebook Rider Taranto denunciano 'Pagati 3 euro a consegna, fino a 40 km al giorno'. Testimonianze raccolte dalla Cgil, 'sfruttati e senza tutele, connessi anche dieci ore' #ANSA x.com