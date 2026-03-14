Rider in presidio sotto la pioggia a Milano | Paghe da fame anche noi dobbiamo mangiare

Una quarantina di rider si sono radunati sotto la pioggia a Milano, in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla stazione Centrale, per protestare contro le condizioni di lavoro e le paghe considerate troppo basse. La manifestazione è stata organizzata dalla Cgil e ha visto i partecipanti esprimersi con cartelli e parole, chiedendo salari più equi e condizioni più dignitose. La protesta è continuata per alcune ore.

Il ritrovo in piazza Duca d'Aosta. I lavoratori: "Non possiamo permetterci un posto letto in affitto" Sotto la pioggia battente per chiedere condizioni di lavoro più dignitose per i rider. È il presidio organizzato dalla Cgil in piazza Duca d’Aosta, in stazione Centrale a Milano. Durante la mobilitazione diversi lavoratori hanno parcheggiato le loro bici al centro della piazza e hanno srotolato uno striscione con su scritto: ‘Anche il rider deve mangiare, non consegniamo per paghe da fame’. Tra di loro c’è chi afferma di guadagnare 2,50 euro a consegna e chi mostra sull’app delle ‘comande’ del giorno un guadagno di 16 euro e poco più. C’è anche chi sostiene di non potersi permettere neanche un posto letto in affitto: alcuni dicono di vivere in un dormitorio comunale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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