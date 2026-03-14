Oggi a Napoli, come in altre città italiane, i rider sono scesi in piazza per chiedere un vero contratto di lavoro e di essere riconosciuti come lavoratori dipendenti. La protesta coinvolge persone che consegnano cibo con biciclette e moto, manifestando davanti alle principali vie della città. La richiesta principale riguarda una regolamentazione che garantisca diritti e tutele ai lavoratori del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Oggi a Napoli, come in tutta Italia, siamo nelle piazze per chiedere che i rider abbiano un vero contratto e vengano considerati lavoratori dipendenti. Come ha dimostrato la procura di Milano, oggi questi lavoratori sono sfruttati e sottopagati, non hanno diritti, non hanno ferie, non hanno permessi e sono vittime dall’intelligenza artificiale”. Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo al presidio promosso insieme a Nidil, Filcams e Filt per la giornata nazionale di mobilitazione organizzata per chiedere diritti e tutele anche per i rider di Glovo e Deliveroo, finiti al centro di un’indagine della procura di Milano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rider in piazza a Napoli, ‘ora vogliamo un vero contratto di lavoro’

Articoli correlati

Leggi anche: Lavoro, i rider si mobilitano e scendono in piazza. Il grido dei sindacati: "Ora un contratto vero"

Il 28 marzo si fermano i rider in tutta Italia. La mobilitazione dell’Usb per «un lavoro vero con un contratto vero»Il sindacato Usb invita tutti i rider di Glovo, Deliveroo e di ogni altra piattaforma a partecipare alle proteste organizzate per la giornata del 28...

Tutti gli aggiornamenti su Rider in piazza a Napoli 'ora vogliamo...

Temi più discussi: Rider in piazza a Napoli, 'ora vogliamo un vero contratto di lavoro'; Mobilitazione nazionale dei rider, in piazza anche a Bergamo: Per un salario e un lavoro dignitoso; Rider in piazza per i diritti e il contratto; I rider di nuovo in piazza a Bergamo: mobilitazione in Piazza Pontida per dire basta alla precarietà.

Rider in piazza a Napoli, 'ora vogliamo un vero contratto di lavoro'(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - 'Oggi a Napoli, come in tutta Italia, siamo nelle piazze per chiedere che i rider abbiano un vero contratto e ... notizie.tiscali.it

Rider in piazza: Basta sfruttamento, più dirittiLa mobilitazione indetta dalla Cgil in tutta Italia. Nella Capitale, la mobilitazione organizzata in Piazza Re di Roma ... rainews.it

Oggi a Roma, la protesta dei rider per equità salariale, salute e sicurezza Maria Egizia Fiaschetti, @corriereroma x.com

Easy Rider - Libertà e paura (Easy Rider) è un film del 1969 diretto e interpretato da Dennis Hopper con Peter Fonda e Jack Nicholson. La pellicola narra il viaggio attraverso gli Stati Uniti d'America da Los Angeles alla Louisiana di due motociclisti sui loro cho - facebook.com facebook