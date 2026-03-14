Oggi, sabato 14 marzo, i rider di Deliveroo e Glovo sono in sciopero in tutta Italia, su invito della Cgil. La mobilitazione coinvolge le piattaforme di consegna a domicilio, con lavoratori che chiedono miglioramenti delle condizioni di lavoro. La protesta si svolge in diverse città italiane e si concentra sulla richiesta di maggior tutela contrattuale e salari più equi.

(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 marzo, giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Deliveroo e Glovo promossa dalla Cgil. Presidi, manifestazioni e iniziative si terranno in tutta Italia per superare la precarietà e garantire salario dignitoso, stabilità e diritti ai ciclofattorini. La segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David, parteciperà all’iniziativa di Roma, in programma. L'articolo Rider Deliveroo e Glovo, oggi giornata di mobilitazione nazionale? proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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