Rider a Firenze | 10 ore 1000 euro e stanze da 600

A Firenze, un gruppo di rider ha organizzato un presidio in piazza Adua per chiedere condizioni di lavoro più eque e maggiori tutele sociali. Durante la giornata, alcuni hanno raccontato di aver lavorato fino a 10 ore, portando a casa circa 1000 euro, e di dover affrontare spese di circa 600 euro per le stanze dove alloggiano. La manifestazione ha attirato l’attenzione di passanti e cittadini.

Un presidio in piazza Adua a Firenze ha la presenza di rider che chiedono migliori condizioni lavorative e tutele sociali. I lavoratori, prevalentemente stranieri, denunciano turni di dieci ore, retribuzioni insufficienti rispetto ai costi della vita e un controllo algoritmico che limita l'autonomia reale. La mobilitazione, organizzata dalla Cgil, evidenzia il divario tra lo status formale di autonomo e la realtà di un lavoro gestito da piattaforme digitali. Mohamed, uno dei partecipanti, raccon . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rider a Firenze: 10 ore, 1000 euro e stanze da 600 Articoli correlati Protesta dei rider a Firenze. “Turni fino a 10 ore al giorno per 2-4 euro di consegna” \ VIDEOQuest'oggi i rider delle piattaforme di food delivery, in particolare Glovo e Deliveroo, hanno animato più di 30 piazze in un'agitazione su scala... Vita da rider, i nuovi schiavi dell’algoritmo: 10 ore di lavoro per 2-4 euro a consegnaDieci ore di lavoro in sella, tra traffico, pioggia e caldo, per guadagnare tra i 2 e i 4 euro a consegna. Contenuti utili per approfondire Rider a Firenze 10 ore 1000 euro e... Temi più discussi: Cgil, giornata di mobilitazione per i diritti dei rider; Tenta di rubare la bicicletta a un rider puntandogli un coltello, arrestato un diciottenne; TG4: Spray urticante e coltellate, i rider l'ultimo bersaglio dei maranza Video; Mattarella a Firenze: Pretesa di agire fuori delle regole. Rider in piazza a Firenze, 'turni di 10 ore al giorno''Il lavoro è dignità' e 'Basta cottimo, basta sfruttamento' è quanto scritto sui cartelli che hanno esposto alcuni dei rider che hanno partecipato all'assemblea-presidio in piazza Adua a Firenze nell' ... ansa.it Rider, oggi giornata di mobilitazione nazionaleFirenze, 14-3-2026 - Oggi giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo promossa dalla Cgil. A Firenze in programma una assemblea-presidio alle 15 in piazza Adua. L’inchiesta dell ... nove.firenze.it La mobilitazione dei rider in Puglia: «Basta cottimo e precarietà» - News x.com "Rights for rider": un cartello per un salario dignitoso, tutele e sicurezza. I rider scendono in oltre 30 piazze nella giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil e, con le loro voci o attraverso il sindacato, denunciano lo sfruttamento quotidiano. Turni d - facebook.com facebook