Ricostruzione pubblica Già attivati interventi per 56,5 milioni di euro

A dieci anni dal terremoto che nel 2016 ha colpito il centro Italia, l’amministrazione comunale ha annunciato che sono stati attivati interventi per un totale di 56,5 milioni di euro per la ricostruzione pubblica. La situazione viene aggiornata con i lavori in corso e i progetti avviati per ripristinare le infrastrutture danneggiate. La ricostruzione continua a coinvolgere diverse aree della città.

A dieci anni dal terremoto che nel 2016 mise in ginocchio il centro Italia, l’amministrazione comunale fa il punto sulla ricostruzione pubblica. Nel documento unico di programmazione 2026-2028 c’è un capitolo riservato proprio a questo argomento: "Area cratere del terremoto 2016, la ricostruzione post-sisma", in particolare nella prima parte si parla proprio della ricostruzione di edifici e monumenti di proprietà pubblica. "Il carattere speciale delle normative, che disciplinano la ricostruzione pubblica, - si legge nel documento - comporta sempre fasi di comprensione e chiarimenti delle stesse ed un successivo rodaggio delle procedure, che influiscono sulle tempistiche di attuazione degli interventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ricostruzione pubblica. Già attivati interventi per 56,5 milioni di euro Articoli correlati Ricostruzione post alluvione, lavori al via sulla provinciale Teodorano: un cantiere da 3,4 milioni di euro per 11 interventiAl via mercoledì i lavori lungo la strada provinciale 48 Teodorano colpita dall'alluvione del maggio 2023. Ricostruzione post sisma: 1,6 milioni di euro al Comune di Todi per cinque interventi di recuperoIl Comune di Todi beneficiario di un importante finanziamento per la ricostruzione post-sisma. Una selezione di notizie su Ricostruzione pubblica Discussioni sull' argomento Ricostruzione pubblica. Già attivati interventi per 56,5 milioni di euro; Morti sospette in ambulanza nel Forlivese, cinque decessi contestati e altri casi al vaglio. Norcia, vola la ricostruzione pubblica e privata: Ben 759 cantieri chiusi, altri 475 già avviatiNORCIA Vola la ricostruzione post-sisma 2016 a Norcia, sia quella pubblica che quella privata. Ben 759 i cantieri già chiusi alla data del 30 ottobre scorso, a fronte di altri 475 già avviati. lanazione.it Ricostruzione post-sisma: un nuovo contributo per il disagio abitativoDal 1° gennaio 2026 il nuovo contributo per il disagio abitativo CDA sostituisce il CAS per i sismi 2022-2023 in Marche e Umbria: importi, requisiti e scadenze. msn.com Trg media. . A TRE ANNI DAL SISMA Terzo anniversario del sisma di Pierantonio. Al Cva di Sant’Orfeto un’iniziativa pubblica, dal titolo “Ora ricostruiamo!”, l’occasione per fare il punto sulla fase della ricostruzione. #trg #news #informazione - facebook.com facebook